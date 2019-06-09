اليوم .. منتخب شباب الصالات يغادر الى ايران للمشاركة في نهائيات كاس اسيا

2019/06/09 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر وفد منتخب الشباب لكرة الصالات اليوم الأحد الى ايران للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس آسيا المقرر إقامتها في مدينة تبريز الإيرانية خلال المدة من 14 ولغاية 22 حزيران الجاري.

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