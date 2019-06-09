2019/06/09 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، التاسع من ‏‏حزيران ، مخالفات اقليم كردستان وعدم التزامه ببنود الموازنة ، والخروقات الامنية ‏الاخيرة ، ومواضيع اخرى مختلفة .‏ عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :” ان اللجنة المالية النيابية، طالبت باستقطاع مبالغ مالية من حصة اقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحف تتابع مخالفات اقليم كردستان وعدم التزامه ببنود الموازنة .. والخروقات الامنية الاخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحف تتابع مخالفات اقليم كردستان وعدم التزامه ببنود الموازنة .. والخروقات الامنية الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).