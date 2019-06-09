2019/06/09 | 09:47

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نزوح الأهالي في قرى بسنجار بسبب حرائق حقول الحنطة

بغداد -

كلمة

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، يوم الاحد، بأن أهالي ثلاث

قرى بقضاء سنجار اضطرت الى النزوح بعد ان حاصرتها نيران اندلع في

حقول الحنطة.

وقال المصدر ان "النيران اندلعت مساء امس السبت في حقول الحنطة

بقرى: أم الخباري، وخازوكة، والساير، في قضاء سنجار غرب الموصل،

وامتدت ألسنة اللهب لتأتي على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية".

واضاف ان "النيران اقتربت من منازل اهالي القرى الثلاث ما اضطرهم

الى مغادرة منازلهم والنزوح بشكل جماعي في ساعة متأخرة من ليلة

أمس".

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