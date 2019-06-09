نائب: الخطيب فشل بإدارة ملف الكهرباء في مدينة الصدر فكيف بالعراق

2019/06/09 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجم عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية أمجد العقابي، الأحد، وزير الكهرباء لؤي الخطيب على خلفية تراجع ساعات التجهيز بالطاقة، متسائلا أن الوزير “فشل” في إدارة ملف الكهرباء بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد فكيف بالعراق.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مدينة الصدر من أكثر المناطق تضررا بسبب اعطال محولات الكهرباء نتيجة الزخم […]

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