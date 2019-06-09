اليوم.. صراع برتغالي هولندي على زعامة اوروبا

2019/06/09 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يعوّل منتخب البرتغال على نجمها الخارق كريستيانو رونالدو لمواجهة منتخب هولندا الذي بدأ يذكر بمستوياته الجميلة السابقة، اليوم الأحد في بورتو، ضمن نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.وغاب رونالدو (34 عاماً) عن الأدوار الأولى من المسابقة الوليدة للتركيز على موسمه الأول مع يوفنتوس الإيطالي، لكن نجم ريال مدريد […]

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