وزير الأوقاف المصري “الهدف من المدارس العلمية والقرآنية هو بناء الشخصية الوطنية”

2019/06/09 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أن الهدف الرئيس للمدارس العلمية والقرآنية هو بناء الشخصية الوطنية الواعية بقضايا أمتنا، واهتماما بخدمة القرآن الكريم وتصحيح المفاهيم الخاطئة.التقى وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديريات والإدارات الحاصلين على درجة الدكتوراه على مستوى الجمهورية اليوم السبت بقاعة حراء بديوان …

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