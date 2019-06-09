2019/06/09 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشف مسؤول محلي في مجلس محافظة ديالى عن جهات سياسية تدفع اموالاً للعشائر في المحافظة للخروج والتظاهر في...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول يكشف عن جهات تدفع اموالاً للعشائر للتظاهر في ديالى لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول يكشف عن جهات تدفع اموالاً للعشائر للتظاهر في ديالى لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).