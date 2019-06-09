بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.. إيران تلوح بإجراءات نووية جدية

2019/06/09 | 09:52

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متابعة :سومر نيوز

لوحت إيران مجددا بإجراءات نووية جديدة ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بعد انسحاب ...

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