رقم تاريخي لايطاليا بعد ثلاثية اليونان

2019/06/09 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق المنتخب الإيطالي رقما رائعا في تاريخ مشارطاته بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020.

واكتسحت إيطاليا مضيفتها اليونان بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الأوروبية "يورو 2020 ".

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن للمرة الأولى تفوز إيطاليا بسبع مباريات على التوالي بتصفيات أوروبا المؤهلة لليورو.

ونجح المنتخب الإيطالي خلال 3 مباريات له في تصفيات اليورو في جمع 9 نقاط وتسجيل 11 هدفا وعدم تلقي اي أهداف بشباكه.

ونجح الأتزوري في اعتلاء صدارة المجموعة بعدما رفع نقاطه للرقم 9 من 3 انتصارات دون التعادل أو الهزيمة في حين تبقى اليونان برصيد 4 نقاط في المرتبة الثالثة .

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