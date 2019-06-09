منتخب شباب كرة الصالات يتوجه الى ايران للمشاركة في نهائيات آسيا

2019/06/09 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..توجه منتخب شباب العراق لكرة الصالات، صباح اليوم، الى ايران للمشاركة في نهائيات آسيا التي ستنطلق منافساتها في مدينة تبريز الايرانية في الـ12 من حزيران الجاري.وقال المنسق الاعلامي للجنة الصالات عدي صبار في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “وفد منتخب شباب العراق لكرة الصالات، توجه صباح اليوم الى مدينة تبريز الايرانية للمشاركة […]

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