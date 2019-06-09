2019/06/09 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصين تحذر مجموعات التكنولوجيا من الانقياد وراء رغبات واشنطن وسياساتها

الاحد

09

حزيران

2019 :

09:56 am

17

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحكومة الصينية استدعت مؤخرا مسؤولين

في شركات كبرى للتكنولوجيا لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم في

الصين.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الصينية استدعت خلال الأسبوع

الجاري رؤساء مجموعات عديدة بينها الأمريكيتان "ديل" و"مايكروسوفت"

والكورية الجنوبية "سامسونغ" لتحذيرهم من أن أي تقليص لنشاطاتها في

الصين يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية.وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصينية ذكرت الشركات الأمريكية بأن قرار

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع تقاسم التكنولوجيا بين شركات

أمريكية وصينية "أدى إلى اضطراب الشبكة العالمية للإمداد"، مؤكدة أن

"الشركات التي تطبق هذه السياسة يمكن أن تواجه عواقب".وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت الجمعة أنها ستحرم "هواوي" الصينية من

تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي.وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي أنها اتّخذت الخطوة بعدما

أمر الرئيس الأمريكي بمنع تصدير التكنولوجيا إلى "هواوي".

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تحذر مجموعات التكنولوجيا من الانقياد وراء رغبات واشنطن وسياساتها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تحذر مجموعات التكنولوجيا من الانقياد وراء رغبات واشنطن وسياساتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).