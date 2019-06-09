2019/06/09 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس غائم في اليومين المقبلين والحرارة تنخفض نهاية الأسبوع

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس

اليومين المقبلين غائماً جزئياً.

وذكر بيان للهيأة ان "طقس غد الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائم

جزئيا الى غائم وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا الى غائم وفي

المنطقة الجنوبية صحوا مع قطع من الغيوم والحرارة ترتفع قليلا فيما

تبلغ درجة الحرارة العظمى في بغداد 47 درجة مئوية".

وأضاف ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في الوسط صحواً مع قطع من

الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمال غائم جزئياً وفي بعض

الاماكن يكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ولا تغير

في درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشار البيان الى، ان "طقس الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم فيما

تنخفض درجات الحرارة عدة درجات في الوسط والشمال وفي الجنوب صحوا مع

قطع من الغيوم ولا تغير في الحرارة".أما طقس الخميس "فيكون صحواً ولا تغير في الحرارة في الوسط والشمال،

وفي الجنوب صحوا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

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