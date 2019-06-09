“بالصور”.. شباب ينظفون نافورات تمثال السياب في البصرة

2019/06/09 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق انتشرت يوم امس السبت، صور للنفايات بداخل نافورات تمثال الشاعر السياب في محافظة البصرة، وهو ما دفع مجموعة من الشبان الى الخروج لتنظيفها واعادة تأهيلها من جديد.

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