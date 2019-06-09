إصدار Chrome للأندرويد يحصل على ميزات جديدة

2019/06/09 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..حصل تطبيق Chrome لنظام تشغيل الأندرويد على الوضع المظلم في الإصدار 74 في أبريل الماضي، ولكنها لم تظهر للمستخدمين.وذكرت شركة جوجل، ان ” تطبيق Chrome 75 لنظام الأندرويد سيوفر أخيرًا خيار السمة المظلمة في قائمة إعدادات المتصفح، لتظهر للمستخدمين، وينتقل Chrome تلقائيًا إلى السمة المظلمة عندما يكون Battery Saver، وقام فريق Chrome بتثبيت […]

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