عمليات بغداد تعلن اعتقال متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات

2019/06/09 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن اعتقال متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة الراشدية شمالي بغداد”.وأضافت أنه “تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في مناطق:

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