جماعات متشددة تحذر من اقامة حفلات غنائية في البصرة

2019/06/09 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارسلت جماعات متشددة، تهديدات ضد اقامة حفلات غنائية في البصرة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهوية الاسلامية في المحافظة.

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