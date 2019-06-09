نائب يرجح ترحيل استكمال الكابينة إلى الفصل التشريعي الثالث

2019/06/09 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الأحد، ان يشهد الفصل التشريعي الثالث استكمال التشكيلة الحكومية.وقال شمس الدين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الخلاف على الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية لايزال قائما، وان كل ما يدور في الاروقة عن وجود اتفاق سياسي هو من ضرب الخيال”.وأضاف، […]

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