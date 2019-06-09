فلاح أمين الرهيمي - صورة (2) ..!!

2019/06/09 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي رجل كبير السن عاجز يسكن مع ولده وزوجته وطفليهما في دار ورثها من والديه قديمة فيها غرفتين سقفها من جذوع النخيل (جدع).واحدة للأب والثانية لابنه وزوجته وطفليه.الابن يعمل عامل بناء والجميع يعيشون بجهده وعمله وحينما يمارس الابن عمله يعيشون جميعاً بتناول ثلاثة وجبات في اليوم من الطعام البسيط وحينما يصبح الابن عاطلاً يعيشون على وجبتين من الطعام وفي بعض الأيام على وجبة واحدة.كان الأب يغادر داره إلى أحد......

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