2019/06/09 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توجه الناخبون في جمهورية كازاخستان، الأحد، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري على خلفية استقالة الرئيس الأول البلاد، نور سلطان نزارباييف، من منصبه في آذار الماضي، بعد أن حكم البلاد منذ نيلها استقلالا جراء تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.وفي الوقت الذي يخوض فيه سباق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق الانتخابات الرئاسية في كازاخستان وكالة خطوة برس.

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