طهران تهدد بإجراءات في حال انتهاء مهلة الـ60 يوماً دون نتائج

2019/06/09 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت طهران أن انتهاء مهلة الـ60 يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي دون نتائج، “يعني إجراءات جديدة من قبلها في إطار الاتفاق”.وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: “انتهاء مهلة الستين يوما دون نتائج يعني إجراءات جديدة في إطار الاتفاق النووي”.وأشار ظريف إلى أن “أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران سواء …

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