تخفيف الحكم القضائي بحق ضابط أمريكي ارتكب جرائم قتل بحق طفلة ورجل مسن بالعراق

2019/06/09 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قرر قاض عسكري في الولايات المتحدة، تخفيف عقوبة يواجهها الضابط في القوات الخاصة الأمريكية إدوارد غالاغر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق.

ورفض القاضي

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