دراسة جديدة تكشف عن الحد الأساسي للقدرة البشرية

2019/06/09 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن جميع البشر يملكون حدودا معينة لقدرتهم على التحمل، حيث يمكنهم حرق السعرات الحرارية بمعدل 2.5 مرة فقط من معدل الاستقلاب

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