وفاة شابين خلال محاولة إخماد الحرائق في شنگال ال

2019/06/09 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال أكد مواطنين ايزيديين ، ل “ايزيدي 24” ، وفاة شابين ايزيديين فجر اليوم الاحد 09.06.2019 خلال مساندتهما لأهالي المنطقة والمزارعين في اطفاء الحرائق التي اندلعت بالأراضي الزراعية في قرية خازوكة ضمن قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق.وقال “شهاب خديدة” مواطن ايزيني من شنگال ل “ايزيدي 24” ،ان “حرائق كبيرة […]

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