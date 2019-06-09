الشلب يعود لذراع دجلة بعد توقف دام 20 عاما

2019/06/09 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الزراعة ، الاحد، عن تخصيص اكثر من 433 الف دونم لزراعة محصول الشلب خلال الموسم الحالي في اربع محافظات، مشيرة الى إعادة زراعة الشلب في ذراع دجلة بمحافظات ديالى وواسط وميسان بعد توقفه منذ 20 عاما.وقال المتحدث باسم الوزارة حيمد النايف في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الخزين المائي خلال العام الجاري والبالغ […]

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