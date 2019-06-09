رجل يترك حقيبة مليئة بالمخدرات... ويقدم خدمة للشرطة

2019/06/09 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترك رجل حقيبة ظهر مليئة بالمخدرات في إحدى عربات الترام في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، ولم تبذل الشرطة أي جهد في العثور عليه، بل وجهت إليه رسالة سخرية عبر حسابها في فيسبوك.

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