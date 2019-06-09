وزير الصحة: افتتاح 5 مستشفيات جديدة قبل نهاية العام الحالي

2019/06/09 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة افتتاح 5 مستشفيات جديدة في عدد من المحافظات قبل نهاية العام الحالي.

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