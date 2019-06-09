مستوطنون يقتحمون الأقصى وإصابة فلسطيني في الخليل

2019/06/09 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحمت مجموعات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل.وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح الأولى، ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها، بحماية شرطة وقوات الاحتلال الصهيوني.وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب […]

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