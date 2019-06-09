2019/06/09 | 10:18

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تحالف البناء يتهم السعودية والإمارات والأردن بحرق المحاصيل الزراعية في العراق

بغداد -

كلمة

اتهم النائب في البرلمان العراقي عن تحالف البناء، مختار

الموسوي، دولاً مجاورة بالوقوف وراء حوادث حرق المحاصيل الزراعية في

عدة محافظات.

وقال الموسوي في تصريحات له "هناك شكوك بأن دول الخليج وخاصة

السعودية والإمارات والأردن متورطة في حرق المحاصيل الزراعية بغية

إضعاف الاقتصاد العراقي".

وأضاف: "هناك أهداف أخرى ومنها التعمد في إثارة الفتنة والتوتر بين

مكونات العراق".

كما انتقد النائب عن تحالف البناء وزير الزراعة العراقي، بالقول إنه

"ليس بالمستوى المطلوب ولا يستطيع إدارة الوزارة بالشكل المطلوب".

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات

واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد، ولم تتمكن

السلطات من معرفة الجهات التي تقف وراء ظاهرة حرق الحقول الزراعية

حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن

"حرائق محاصيل الحبوب ليست كلها أعمال عدوانية، بل أغلبها بسبب بعض

الخلافات، وارتفاع درجات الحرارة".

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