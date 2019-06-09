2019/06/09 | 10:18

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الكشف عن «مشاريع» يشرف عليها «مرقد ديني» في كربلاء

كربلاء -

كلمة

كشفت العتبة العباسية، يوم الأحد، في تقرير لها "جزء" من

المشاريع الخدمة والعمرانية التي أنشأتها منذ عام 2003 وحتى الآن،

وفقاً لشبكة الكفيل العالمية -الموقع الرسمي-.

وجاء في التقرير أن: "للعتبة العبّاسية المقدّسة دورٌ مهمّ في حقبة

2003، فقد سعت إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للزائر الكريم

والمجتمع العراقيّ والعالميّ في مختلف المجالات".

وأضافت التقرير: "لذا سنبيّن في هذا التقرير جزءً من المشاريع

الخدميّة والعمرانيّة التي أنشأتها العتبةُ العبّاسية المقدّسة على

مدى الأعوام الماضية، وهي:

- تصميم وصناعة شبّاك مرقد أبي الفضل العبّاس(عليه السلام).

- صناعة وتذهيب بلاطات مأذنتي العتبة العبّاسية المقدّسة.

- مشروع التوسعة الأفقيّة للعتبة العبّاسية المقدّسة بمساحة (30)

ألف متر مربّع.

- توسعة حرم مرقد أبي الفضل(عليه السلام) بتسقيف صحنه الشريف.

- تصميم وبناء وتجهيز مستشفى الكفيل التخصّصي في كربلاء.

- تصميم وبناء مستشفى الكفيل التخصّصي في محافظة بابل (وهو قيد

الإنشاء).

- مشروع بناء أواوين الطابق الثاني من العتبة العبّاسية المقدّسة.

- مجمّع العبّاس(عليه السلام) السكني بواقع (829) داراً مع المدارس

ومراكز التسوّق والمستوصف والجامع والبنى التحتيّة والشوارع.

- مشروع مرآب الكفيل للصيانة والخدمات.

- مشروع تطوير مقام الإمام المهديّ(عجّل الله فرجه الشريف).‏

- مشروع إنشاء المجمّع الخدميّ للعتبة العبّاسية المقدّسة على طريق

(النجف – كربلاء).

- مشروع إنشاء مركز العفاف النسويّ للتسوّق.

- مشروع بناية إذاعة الكفيل النسويّة ومعهد الكفيل لتقنية المعلومات

وتطوير المهارات.

- تصميم وإنشاء مجمّع الشيخ الكليني(قده) لخدمات الزائرين على طريق

(بغداد – كربلاء).

- تقوية وإعادة تذهيب الأعمدة المذهّبة لطارمة حرم أبي الفضل

العبّاس(عليه السلام).

- مشروع التكييف المركزيّ لصحن وحرم أبي الفضل العبّاس(عليه

السلام).‏

- مجمّع بناية الإمام الهادي(عليه السلام) للضيافة.

- مجمّع بناية مركز الصدّيقة الطاهرة(عليها السلام) للنشاطات

النسويّة.

- مشروع المجمّع الصناعي والمخزني (السقّاء/2).

- مشروع ترميم وصيانة القبّة الشريفة.

- مشروع تقوية وتطوير جدران وأرضيّة وسقف سرداب قبر أبي ‏الفضل

العبّاس(عليه السلام).

- مشروع إنشاء المجمّعات الصحّية على طريق (بابل – كربلاء).

- مشروع إنشاء مجمّع الصحّيات قرب باب الكفّ.

- مشروع كشف التكهّفات الأرضيّة لحرم أبي الفضل العبّاس(عليه

السلام) وحقنها بالإسمنت.

- مشروع محطّة العتبة العبّاسية المقدّسة لتحلية المياه وتصفيتها.

- مشروع إنشاء معمل الثلج.

- إنشاء شبكة قابلوات محطّة الحرمين الكهربائيّة.

- بناء محلّات الوضوء ومناهل شرب الماء في مدخل شارع العبّاس(عليه

السلام).

- مشروع المجمّع المخزنيّ ومجموعة ورش ومعامل السقّاء/1.

- مشروع الخبّاطة المركزيّة.

- المختبر الهندسيّ الإنشائيّ.

- مشروع مخازن ومعامل السقّاء/3.

- معمل إنتاج البلوك الإسمنتيّ المجوّف.

- مشروع المجموعة الصحّية الأولى.

- مشروع التوثيق الهندسيّ الإلكترونيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة.

- مشروع مخازن السجّاد.

- معمل إنتاج طابوق الرصف الخرساني (المقرنص) والقالب الجانبي

(الكربستون).

- تقوية وتطوير وتجميل الجدار الخارجيّ لحرم أبي الفضل العبّاس(عليه

السلام).

- إنشاء معمل الكسّارة.

- مشروع السّاقي الخدميّ.

- مجمّع بناية أقسام العتبة العبّاسية المقدّسة.

- مشروع محطّة الكهرباء الثانويّة الخاصّة بمجمّع الكفيل السكني.

- مجمّع مخازن وورش الجمّالية.

- مشروع توسعة مقام الإمام المهديّ(عجّل الله فرجه).

- مجمّع تعليميّ وتدريسيّ/2.

- ورش ومخازن (المجموعة الأولى/ موقع الوفاء).

- المجمّع المصنعي والمخزنيّ على طريق (النجف – كربلاء).

- المجموعةُ الثانية من مشروع ورش ومخازن العتبة المقدّسة.

- مشروع البثّ المباشر(SNG).

- معهد الكفيل لذوي الاحتياجات الخاصّة.

- معهد الكفيل لتقنية المعلومات وتطوير المهارات.

- مركز الكفيل للطباعة الرقميّة.

- معهد القرآن الكريم (مختصّ بالنشاط القرآنيّ وثقافته وعلومه).

- المركز الإسلاميّ للدراسات الاستراتيجيّة.

- مدينة الزائرين على طريق الحلّة.

- مدينة الزائرين على طريق النجف.

- إنشاء وتصميم مطبعة ودار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع.

- مشروع مكتبة ودار مخطوطات العتبة العبّاسية المقدّسة.

- إنشاء محطّة بركات أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) لتربية

الأغنام.

- مزارع خيرات أبي الفضل العبّاس(عليه السلام).

- مجموعة مشاتل العتبة العبّاسية المقدّسة للزهور والعسل والشتلات.

- شركة الجود لتكنولوجيا الصناعة والزراعة الحديثة.

- مصنع أعلاف العتبة العبّاسية المقدّسة.

- مضيف أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) داخل العتبة العبّاسية

المقدّسة.

- مشروع توسعة بوّابات العتبة العبّاسية المقدّسة.

- مشروع مركز الاتّصالات والمراقبة المرئيّة والسيطرة الأمنيّة.

- مشروع بناء برج ساعة العتبة العبّاسية المقدّسة وشراء ساعة جديدة.

- مشروع إنشاء شبكة اتّصالات سلكيّة ولاسلكيّة ضمن البنى التحتيّة

في العتبة العبّاسية المقدّسة.

- مشروع محطّات تحويل الطاقة الكهربائيّة للعتبة العبّاسية

المقدّسة.

- مشروع مزارع الساقي لأصناف النخيل النادر.

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