مايكروسوفت تضيف ميزة للتقويم إلى تطبيقها Outlook

2019/06/09 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..عملت شركة مايكروسوفت على التسهيل على المستخدمين الذين يودون التحقق من عدم التأخر على مواعيدهم، والذي يحتاج في العادة إلى فتح تطبيقين أو ثلاثة.وذكرت الشركة، انها “أضافت تطبيق Outlook لنظام التشغيل الأندرويد، ميزة جديدة وهي مزامنة تقويمات متعددة، وذلك في التحديث الأسبوعي للتطبيق، وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الوصول إلى جميع الأحداث الخاصة بهم […]

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