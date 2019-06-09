صحف: العراق يطالب فرنسا بمليون دولار عن كل سجين.. وباريس تفكر بسجون حديثة ’’لجهادييها’’

2019/06/09 | 10:21

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفتان فرنسية وعربية، بمطالبة العراق لفرنسا بمبالغ مالية، لقاء محاكمته الفرنسيين الذ...





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