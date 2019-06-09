2019/06/09 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وزير الخارجية الألماني ھایكو ماش، تطورات الأزمة الإقليمية وتبادلا وجهات النظر حولها وموقف العراق ودول الاتحاد الأوربي منها.ووفقا للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، فقد تم التأكيد على ضرورة إدامة الحوارات بين البلدين والتعاون من أجل إيجاد تفاهمات تجنب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الأزمة.وأشار عبد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الألماني: ندعم دور العراق المتوازن في المنطقة وكالة خطوة برس.

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