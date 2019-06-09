نائب: الخطيب فشل بإدارة ملف الكهرباء في مدينة الصدر فكيف بالعراق

2019/06/09 | 10:24

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بغداد:سومر نيوز

هاجم عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية أمجد العقابي، الأحد، وزير الكهرباء لؤي الخطيب عل...

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