سنجار.. مصرع مواطنين اثنين خلال محاولتهما إخماد حريق طال المحاصيل الزراعية

2019/06/09 | 10:24

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بغداد :سومر نيوز

اندلع حريق في المحاصيل الزراعية بقضاء سنجار، اليوم الأحد، 9 حزيران، 2019، ما أسفر عن فقدان مواطنين اثن...

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