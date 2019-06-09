الهاتف Sony Xperia 1 يبدأ رسميًا بتلقي أول تحديث له على الإطلاق

2019/06/09 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الهاتف Xperia 1 الأحدث من شركة Sony في تلقي تحديث جديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.



هذا التحديث يحمل البنية رقم 55.0.A.2.278 ويبلغ حجمه 325 ميجابايت، مما يشير إلى أنه يتضمن أكثر من مجرد الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، ولكن سجل التغييرات المفصل غير متوفر لدينا حاليًا، وبالتالي فمن غير الواضح ما الذي يتضمنه هذا التحديث بالذات.

تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 1 لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية، وهو يعتبر أول هاتف ذكي من شركة Sony يضم ثلاث كاميرات في الخلف.



ليس ذلك فحسب، فهو يعتبر أيضًا أول هاتف ذكي في العالم يضم شاشة OLED بدقة 4K.

في حالة إذا كنت مهتمًا بالهاتف Xperia 1 والذي يعتبر الآن الهاتف الرائد لشركة Sony في السوق حاليًا، وترغب في معرفة المزيد حوله، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.

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