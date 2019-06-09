مقتل ثلاثة اشخاص باشتباكات بين انصار حزبين في الهند

2019/06/09 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل ثلاثة من مؤيدي حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني الحاكم وأحد أنصار حزب محلي في تبادل لإطلاق النار في ولاية البنغال غربي الهند.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشرطة الهندية قولها: إن “ثلاثة من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب بهاراتيا جاناتا والرابع من مؤيدي حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند”.وجرح 18 شخصا […]

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