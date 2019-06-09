2019/06/09 | 10:27

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المنتجات النفطية تجهز نينوى بـ 1500 طن من مادة الإسفلت بالآجل

بغداد/...



اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الأحد، عن تجهيز محافظة نينوى بـ(1500)طن من مادة الإسفلت نوع 40/50 عن طريق الآجل وذلك لغرض تبليط وإكساء شوارع المحافظة.

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ،ان "الشركة تسعى لدعم المشاريع الخدمية في كافة المحافظات ومن بينها محافظة نينوى التي شهدت إنهيار لبناها التحتية أبان فترة احتلال داعش لها".

وأضاف ان "المحافظة تشهد الآن الحملة الكبرى التي أطلقتها المؤسسات البلدية التابعة لمديرية البلديات في المحافظة لإصلاح الخدمات الأساسية التي تخدم المواطنين"، مبيناً ان "توجهات وزارة النفط تتطلع دائماً الى تقديم الدعم التام الى جميع المديريات الخدمية في إطارالجهد الوطني للنهوض بالواقع الخدمي لمحافظة نينوى وباقي المحافظات الأخرى".

من جانبه لفت مدير هيأة التجهيز في الشركة الى أن "هنالك إستثناءات خاصة للمشاريع الخدمية في توفير الكميات المطلوبة وتقديم الدعم اللازم لهم"، مؤكداً ان "تجهيز منتوج الاسفلت 40/50 مستمر لكافة مديريات البلدية لإسنادها لوجستياً وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن".

وفي سياق متصل كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن "تجهيز المضخات الزراعية العائدة لمزراعي محافظة المثنى وقضاء الصويرة في محافظة واسط بـ (1.250.000)مليون لتر من وقود الديزل وبالسعر المدعوم"، موضحة أن "المزارع مخير لتحديد حصته حسب المساحة المزروعة أو إعتماداً على الآليات والمضخات والساحبات الزراعية".

وبينت ان "تجهيزهم يأتي تماشياً مع الخطة الزراعية المعتمدة من قبل مديريات الزراعة في المحافظتين لتحديد الكمية المطلوبة ، ويأتي دعم الشركة للقطاع الزراعي سعياً للنهوض بواقعه وتطويره".انتهى1

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