2019/06/09 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..الذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي 13 حزيران .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



الذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي 13 حزيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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