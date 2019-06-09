ايران تسعى لرفع صادراتها للعراق إلى 30 مليار دولار

2019/06/09 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي، الاحد، امكانية رفع صادرات ايران الى العراق من 9 مليارات دولار الى 30 مليارا.

وقال رضائي، إن "صادرات ايران الى العراق خلال العام الماضي والتي بلغت 9 مليارات دولار يمكن رفعها الى 30 مليارا".

وأضاف، أن "علينا الى جانب المقاومة السياسية والدفاعية ان تكون لنا مقاومة تجارية ايضا ولا بد لإدارة البلاد ان تخرج من التردد ولا ينبغي ان ننتظر ماذا يفعل الاوروبيون والأميركيون".

وشدد رضائي على ضرورة "الاستفادة من فرصة خفض صادرات النفط لتفعيل سائر جوانب الاقتصاد والتطور الصناعي في البلاد".

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