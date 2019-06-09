2019/06/09 | 10:30

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإصابة فلسطيني في الخليل

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة ،اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى

المبارك، بمدينة القدس المحتلة، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال شمال

مدينة الخليل.

مراسل آفاق في فلسطين المحتلة أوضح أن مئة مستوطن يهودي أقتحموا منذ

ساعات الصباح الأولى ساحات المسجد الأقصى وتجولوا فيها بحماية شرطة

وقوات الاحتلال الصهيوني ، وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني،

برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال مدينة الخليل ، إلى ذلك أفادت

مصادر محلية وأمنية، بإصابة شاب بجروح متوسطة بعد إصابته بعيار ناري

بالظهر خلال مواجهات اندلعت مع قوات الإحتلال في منطقة الشيوخ وتم

نقله لأحدى المستشفيات القريبة.

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