2019/06/09 | 10:30

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مشاهد بكاميرات شركة أرامكو تظهر إستهداف الصواريخ اليمنية للمنشآت النفطية

الاحد

09

حزيران

2019 :

10:23 am

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أظهرت مشاهد بعدسات كاميرات شركة أرامكو لحظة إستهداف الصواريخ

اليمنية التي أطلقتها الطائرات المُسيرة للمنشآت النفطية السعودية

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