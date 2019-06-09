فيسبوك يتهم “سناب شات” بتقليد مزاياه

2019/06/09 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اتهم موقع وتطبيق فيس بوك بتقليد العديد من مزايا التطبيقات الأخرى المنافسة، ويقال الآن إن سناب شات ستعمل على ميزة جديدة توفرها فيس بوك بالفعل لمستخدميها لبعض الوقت.واكتشفت باحثة التطبيق جين وونج ميزة سناب شات جديدة التي تتيح للمستخدمين إضافة أحداث في التطبيق، دعم الأحداث” والتي بمجرد إضافته إلى سناب شات، سيفتح خيارات […]

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