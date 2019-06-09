أكثر من 10 آلاف متظاهر فرنسي في احتجاجات “السترات الصفراء”

2019/06/09 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك أكثر من 10 آلاف شخص في فعاليات امس السبت الاحتجاجية الثلاثين لحركة “السترات الصفراء” في فرنسا.ونقلت قناة BFMTV التلفزيونية عن وزارة الداخلية الفرنسية، أن حوالي 1100 شخص شاركوا في هذه الاحتجاجات في باريس.وفي تلميح إلى تراجع وتيرة هذه الاحتجاجات، ذكرت القناة بأن عدد المشاركين في فعالية الأسبوع الماضي، بلغ 1500 شخص في …

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