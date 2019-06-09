المنتجات النفطية تجهز نينوى بـ 1500 طن من مادة الإسفلت بالآجل ومزارعي المثنى وواسط بأكثر من مليون لتر من الديزل بالسعر المدعوم

2019/06/09 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية محافظة نينوى بـ (1500 ) طن من مادة الإسفلت نوع 40/50 عن طريق الآجل وذلك لغرض تبليط وإكساء شوارع المحافظة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير ياسين سعي الشركة دعم المشاريع الخدمية في كافة المحافظات ومن بينها محافظة نينوى التي شهدت إنهيار لبناها التحتية أبان فترة احتلال داعش لها وتشهد الآن تشهد انطلاق الحملة الكبرى التي أطلقتها المؤسسات البلدية التابعة لمديرية البلديات في المحافظة لإصلاح الخدمات الأساسية التي تخدم المواطنين مضيفاً بأن توجهات وزارة النفط تتطلع دائماً الى تقديم الدعم التام الى جميع المديريات الخدمية في إطارالجهد الوطني للنهوض بالواقع الخدمي لمحافظة نينوى وباقي المحافظات الأخرى.

الى ذلك لفت مدير هيأة التجهيز في الشركة بأن هنالك إستثناءات خاصة للمشاريع الخدمية في توفير الكميات المطلوبة وتقديم الدعم اللازم لهم ، مؤكداً ان تجهيز منتوج الاسفلت 40/50 مستمر لكافة مديريات البلدية لإسنادها لوجستياً وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن.

في سياق متصل، كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن تجهيز المضخات الزراعية العائدة لمزراعي محافظة المثنى وقضاء الصويرة في محافظة واسط بـ ( 1.250.000) مليون لتر من وقود الديزل وبالسعر المدعوم موضحاً بأن المزارع مخير لتحديد حصته حسب المساحة المزروعة أو إعتماداً على الآليات والمضخات والساحبات الزراعية ، حيث ان تجهيزهم يأتي تماشياً مع الخطة الزراعية المعتمدة من قبل مديريات الزراعة في المحافظتين لتحديد الكمية المطلوبة ، ويأتي دعم الشركة للقطاع الزراعي سعياً للنهوض بواقعه وتطويره.

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