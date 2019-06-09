النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في بغداد

2019/06/09 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ضبطت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، متهمين اثنين متلبسين بالاحتيال والرشوة في بغداد، بحسب ما كشفت عنه دائرة التحقيقات في الهيأة.وذكرت الهيأة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد التابع للهيأة قام بإجراء التحرِّي عن أحد الأشخاص الذي يدَّعي أنَّه مُوظَّفٌ في هيأة النزاهة احتال على […]

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