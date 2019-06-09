مفاوضات لجلب عدد من نجوم البرازيل الكروية للعب في العاصمة بغداد

2019/06/09 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجرى مفاوضات حالياً بين احدى الشخصيات العراقية المتواجدة في البرازيل، من اجل جلب عدد من النجوم البرازيليين للعب في العاصمة بغداد في افتتاح ملعب الحبيبية. ومن المقرر ان يتم تغيير اسم الملعب من الحبيبية الى ملعب العراق، إلا ان وزارة الشباب والرياضة لم تصدر بياناً رسمياً بهذا الصدد.

وكان وزير الشباب والرياضة احمد رياض، قد اعلن بأن ملعب الحبيبية سيتم افتتاحه خلال ثلاثة اشهر.

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