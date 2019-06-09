2019/06/09 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد موقع “ايزيدي 24”، الأحد، بوفاة شابين ايزيديين خلال مساندتهما لأهالي المنطقة والمزارعين في اخماد الحرائق التي اندلعت بالأراضي الزراعية في قرية خازوكة ضمن قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.وذكر الموقع في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “حرائق كبيرة نشبت في عدة مناطق مختلفة منذ أمس السبت في حوالي الساعة الحادية عشر مساءً واستمرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شابين اثناء محاولتهما اخماد حرائق الاراضي الزراعية في سنجار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شابين اثناء محاولتهما اخماد حرائق الاراضي الزراعية في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).