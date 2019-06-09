شاهد بالصور حريقا كبيرا ونزوحا لاهالي قرى غرب الموصل

2019/06/09 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة نينوى بالعراق، اليوم الاحد، بنشوب حريق كبير قي قرى غرب الموصل....

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