2019/06/09 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس في حادثتين جذبتا اهتمام وسائل الإعلام، عثرت السلطات الأمريكية خلال يومين على جثتي عضوين سابقين في مجلسي شيوخ ولايتي أركانزاس وأوكلاهوما، قتلا بالرصاص داخل منزليهما.وأكدت شرطة أركانزاس أن جثة السيناتورة الجمهورية السابقة ليندا كولينز سميث (56 عاما) عثر عليها داخل منزلها في مقاطعة راندولف، وقتلت بطلقة نارية ويعتقد المحققون أن وفاتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على سيناتورين سابقين مقتولين بالرصاص داخل منزليهما في الولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

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