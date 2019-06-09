نائبة عن سائرون تطالب بنشر تقارير انجازات البرنامج الحكومي بشكل عاجل

2019/06/09 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن كتلة سائرون النيابية “انعام الخزاعي” مجلس الوزراء بنشر كل تقارير العمل المنجز ضمن البرنامج الحكومي بشكل عاجل.وقالت الخزاعي في بيان : جاء البرنامج الحكومي (2018-2022) ليترجم المنهاج الوزاري إلى خطط تفصيلية بتوقيتات ‏زمنية ومؤشرات اداء واضحة، وشاركت في اعداده الوزارات والجهات المعنية، ليكون عقداً […]

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